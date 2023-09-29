Джошуа Примо подпишет двусторонний контракт с «Клипперс». Он пропустил почти год после обвинений в эксгибиционизме

12-й номер драфта-2021 (20 лет, 198 см) продолжит карьеру в «Клипперс» на двустороннем контракте, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Примо был отчислен « » в октябре прошлого года после обвинений в эксгибиционизме. Бывший психолог «Сперс» Хиллари Каутен заявила, что баскетболист обнажался перед ней во время сеансов. Это началось в декабре 2021 года и происходило девять раз.

17 ноября 2022 года стороны договорились мирно урегулировать вопрос.

Воджнаровски добавляет, что Примо прошел обследование у специалистов, которые консультируют « », и организация готова дать ему второй шанс.

отстранила игрока на 4 матча по итогам своего расследования.

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