Джошуа Примо подпишет двусторонний контракт с «Клипперс». Он пропустил почти год после обвинений в эксгибиционизме

Теги переходы Клипперс Сан-Антонио НБА Джошуа Примо Баскетбол

12-й номер драфта-2021 Джошуа Примо (20 лет, 198 см) продолжит карьеру в «Клипперс» на двустороннем контракте, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Примо был отчислен «Сан-Антонио» в октябре прошлого года после обвинений в эксгибиционизме. Бывший психолог «Сперс» Хиллари Каутен заявила, что баскетболист обнажался перед ней во время сеансов. Это началось в декабре 2021 года и происходило девять раз.

17 ноября 2022 года стороны договорились мирно урегулировать вопрос.

Воджнаровски добавляет, что Примо прошел обследование у специалистов, которые консультируют «Клипперс», и организация готова дать ему второй шанс.

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8 комментариев

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bear7904
А есть фотка с Балмером? Он одет?
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Никита Мелентьев
А у Клипперс хороший психолог?
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Chinafon2012
Помню эту забавную историю)Думал, мы больше не услышим об этом пареньке))
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Алексей Иванов
Ответ Код да Винчи
Да, по моему, эгсбиционизм не страшный косяк: никого не трогает, не бьёт, не насилует....подумаешь, плащ распахнул....можно подумать, она там чего-то не видела.
Все верно,бабы летом свои сиськи голые уже в рожу суют откровенно везде,одеваются максимально вызывающе и говорят мое тело мое дело,одеваюсь как хочу,зато если мужик где то болт покажет то из него супер маньяка делают и посадить могут надолго
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Chinafon2012
Ответ Никита Мелентьев
А у Клипперс хороший психолог?
Да,Мастер Лю хороший психолог)
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