Джошуа Примо подпишет двусторонний контракт с «Клипперс». Он пропустил почти год после обвинений в эксгибиционизме
12-й номер драфта-2021 Джошуа Примо (20 лет, 198 см) продолжит карьеру в «Клипперс» на двустороннем контракте, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Примо был отчислен «Сан-Антонио» в октябре прошлого года после обвинений в эксгибиционизме. Бывший психолог «Сперс» Хиллари Каутен заявила, что баскетболист обнажался перед ней во время сеансов. Это началось в декабре 2021 года и происходило девять раз.
17 ноября 2022 года стороны договорились мирно урегулировать вопрос.
Воджнаровски добавляет, что Примо прошел обследование у специалистов, которые консультируют «Клипперс», и организация готова дать ему второй шанс.
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