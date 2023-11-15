Игроки «Парижа» подверглись расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Ховентуда»

Теги происшествия Еврокубок Ховентуд болельщики Париж Баскетбол

Игроки «Парижа» стали объектами расистских оскорблений во время гостевого матча против испанского «Ховентуда» в Еврокубке во вторник.

После победы со счетом 101:94 игроки французской команды услышали с трибун выкрики «Обезьяна!». Майкл Кессенс и Банджа Си пожаловались судьям на оскорбления со стороны болельщиков хозяев.

После матча Кессенс написал сообщение в соцсети, осудив расистское поведение испанский болельщиков и призвав руководство Еврокубка к действиям.

«Я не знаю, что хуже: расистское поведение болельщиков «Ховентуда» или то, что это происходит каждый год и ничего не меняется. Трусливое поведение фанатов, которые, похоже, считают это приемлемым и нормальным. Еврокубок, вы собираетесь что-нибудь сделать с этим?» – написал Кессенс.

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1 комментарий

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goducks
А что болельщики Ховентуда думают о Дешоне Томасе, Кенни Черри, Эндрю Эндрюсе, Андресе Фелисе и Яннике Крааге?
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