Еврокубок. «Прометей» – «Хапоэль Тель-Авив», «Ховентуд» примет «Париж» и другие матчи
Во вторник, 14 ноября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут пять матчей.
Украинский «Прометей» сыграет с израильским «Хапоэлем Тель-Авив», испанский «Ховентуд» примет французский «Париж».
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 14 ноября, 20.00, «Arena Riga»
- Дата проведения
- 14 ноября, 22.30, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Положение команд: Париж Франция – 6-0, Бешикташ Турция – 5-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 4-1, Лондон Лайонс Великобритания – 4-2, Вулвз Литва – 3-2, Ховентуд Испания – 3-3, Прометей Украина – 2-4, Венеция Италия – 2-4, Цедевита-Олимпия Словения – 0-6, Гамбург Германия – 0-6.
Группа B
- Дата проведения
- 14 ноября, 20.00, «Kalnapilio arena»
- Дата проведения
- 14 ноября, 21.30, «Ekinox»
- Дата проведения
- 14 ноября, 21.30, «Ratiopharm Arena»
Положение команд: Гран-Канария Испания – 6-0, Клуж Румыния – 5-1, Ульм Германия – 4-2, Бурк Франция – 4-2, Арис Греция – 3-3, Тренто Италия – 3-3, Будучность Черногория – 2-4, Литкабелис Литва – 2-4, Тюрк Телеком Турция – 1-5, Шленск Польша – 0-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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