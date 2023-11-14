Еврокубок. «Прометей» – «Хапоэль Тель-Авив», «Ховентуд» примет «Париж» и другие матчи

Теги результаты Еврокубок Арис Ховентуд Тюрк Телеком Будучность Ульм Хапоэль Тель-Авив Литкабелис Париж Прометей Бурк Баскетбол

Во вторник, 14 ноября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка пройдут пять матчей.

Украинский «Прометей» сыграет с израильским «Хапоэлем Тель-Авив», испанский «Ховентуд» примет французский «Париж».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Прометей Украина  –  Хапоэль Тель-Авив Израиль
Дата проведения
14 ноября, 20.00, «Arena Riga»
Онлайн матча

Ховентуд Испания  –  Париж Франция
Дата проведения
14 ноября, 22.30, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Онлайн матча

Положение команд: Париж Франция – 6-0, Бешикташ Турция – 5-1, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 4-1,  Лондон Лайонс Великобритания – 4-2, Вулвз Литва – 3-2, Ховентуд Испания – 3-3, Прометей Украина – 2-4, Венеция Италия – 2-4, Цедевита-Олимпия Словения – 0-6, Гамбург Германия – 0-6.

Группа B

Литкабелис Литва  –  Тюрк Телеком Турция
Дата проведения
14 ноября, 20.00, «Kalnapilio arena»
Онлайн матча

Бурк Франция  –  Арис Греция
Дата проведения
14 ноября, 21.30, «Ekinox»
Онлайн матча

Ульм Германия  –  Будучность Черногория
Дата проведения
14 ноября, 21.30, «Ratiopharm Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Гран-Канария Испания – 6-0, Клуж Румыния – 5-1, Ульм Германия – 4-2, Бурк Франция – 4-2, Арис Греция – 3-3, Тренто Италия – 3-3, Будучность Черногория – 2-4, Литкабелис Литва – 2-4, Тюрк Телеком Турция – 1-5, Шленск Польша – 0-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий