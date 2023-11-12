Чемпионат Франции. «Монако» примет «Нантер», «Шоле» – «Париж»
В воскресенье, 12 ноября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут три матча.
«Монако» примет «Нантер», «Шоле» – «Париж».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 ноября, 16.30, «Салле Гастон Медесен»
- Дата проведения
- 12 ноября, 18.30, «Астробаль»
- Дата проведения
- 12 ноября, 21.00, «Salle de la Meilleraie»
Положение команд: Монако – 9-1, Париж – 8-2, Шоле – 6-3, Бурк – 7-4, Нанси – 6-4, Виллербан – 6-4, Нантер – 6-4, Лимож – 6-5, Ле-Ман – 6-5, Ле-Портель – 6-5, Блуа – 5-6, Элан Шалон – 5-6, Сен-Кантен – 5-6, Дижон – 4-6, Страсбур – 4-7, Роанн – 4-7, Метрополитан – 1-10, Гравлин-Дюнкерк – 1-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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