Чемпионат Франции. «Монако» примет «Нантер», «Шоле» – «Париж»

Теги результаты чемпионат Франции АСВЕЛ Виллербан Дижон Шоле Нантер Монако Париж Баскетбол

В воскресенье, 12 ноября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут три матча.

«Монако» примет «Нантер», «Шоле» – «Париж».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Монако – Нантер
Дата проведения
12 ноября, 16.30, «Салле Гастон Медесен»
Онлайн матча

АСВЕЛ Виллербан – Дижон
Дата проведения
12 ноября, 18.30, «Астробаль»
Онлайн матча

Шоле – Париж
Дата проведения
12 ноября, 21.00, «Salle de la Meilleraie»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 9-1, Париж – 8-2, Шоле – 6-3, Бурк – 7-4, Нанси – 6-4, Виллербан – 6-4, Нантер – 6-4, Лимож – 6-5, Ле-Ман – 6-5, Ле-Портель – 6-5, Блуа – 5-6, Элан Шалон – 5-6, Сен-Кантен – 5-6, Дижон – 4-6, Страсбур – 4-7, Роанн – 4-7, Метрополитан – 1-10, Гравлин-Дюнкерк – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий