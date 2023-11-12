Чемпионат Франции. «Монако» примет «Нантер», «Шоле» – «Париж»

В воскресенье, 12 ноября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А пройдут три матча.

«Монако» примет « », «Шоле» – «Париж».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Шоле – Париж Дата проведения 12 ноября, 21.00, «Salle de la Meilleraie» Онлайн матча

Положение команд: – 9-1, – 8-2, Шоле – 6-3, Бурк – 7-4, Нанси – 6-4, – 6-4, Нантер – 6-4, – 6-5, – 6-5, Ле-Портель – 6-5, Блуа – 5-6, Элан Шалон – 5-6, Сен-Кантен – 5-6, – 4-6, – 4-7, Роанн – 4-7, Метрополитан – 1-10, Гравлин-Дюнкерк – 1-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.