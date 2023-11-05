Чемпионат Франции. «Париж» сыграет с «Блуа», «Страсбур» – с «Дижоном»

В воскресенье, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro А «Париж» сыграет с «Блуа», «Страсбур» – с «Дижоном».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Монако – 9-1, – 7-2, Бурк – 7-3, Виллербан – 6-3, Шоле – 6-3, Нанси – 6-3, – 6-4, Блуа – 5-4, Лимож – 5-4, Ле-Ман – 5-5, Сен-Кантен – 4-5, Ле-Портель – 4-5, Элан Шалон – 4-6, Страсбур – 3-5, Дижон – 3-6, Роанн – 3-7, Метрополитан – 1-8, Гравлин-Дюнкерк – 0-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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