Еврокубок. «Вулвз» – «Прометей», «Париж» примет тель-авивский «Хапоэль» и другие матчи

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В среду, 8 ноября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка проходят восемь матчей.

Литовский клуб «Вулвз» сыграет с украинским «Прометеем», французский «Париж» примет тель-авивский «Хапоэль».

Еврокубок

Регулярный чемпионат

Группа А

Вулвз Литва  –  Прометей Украина
Дата проведения
8 ноября, 20.00, «Siemens Arena»
Онлайн матча

Бешикташ Турция  –  Гамбург Германия
Дата проведения
8 ноября, 20.00, «Besiktas Akatlar Arena»
Онлайн матча

Ховентуд Испания  –  Лондон Лайонс Великобритания
Дата проведения
8 ноября, 22.30, «Palacio Mun. De Deportes De Badalona»
Онлайн матча

Париж Франция  –  Хапоэль Тель-Авив Израиль
Дата проведения
8 ноября, 22.30, «Halle Georges-Carpentier»
Онлайн матча

Положение команд: Париж Франция – 5-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 4-0, Бешикташ Турция – 4-1,  Лондон Лайонс Великобритания – 3-2, Ховентуд Испания – 3-2, Вулвз Литва – 2-2, Прометей Украина – 2-3, Венеция Италия – 1-4, Цедевита-Олимпия Словения – 0-5, Гамбург Германия – 0-5.

Группа B

Клуж Румыния  –  Ульм Германия
Дата проведения
8 ноября, 20.00, «BTarena»
Онлайн матча

Тюрк Телеком Турция  –  Гран-Канария Испания
Дата проведения
8 ноября, 20.00, «Ankara Arena»
Онлайн матча

Будучность Черногория  –  Арис Греция
Дата проведения
8 ноября, 21.00, «Морача»
Онлайн матча

Шленск Польша  –  Тренто Италия
Дата проведения
8 ноября, 22.00, «Hala Orbita»
Онлайн матча

Положение команд: Гран-Канария Испания – 5-0, Клуж Румыния – 4-1, Ульм Германия – 4-1, Бурк Франция – 4-2, Будучность Черногория – 2-3, Арис Греция – 2-3, Тренто Италия – 2-3, Литкабелис Литва – 2-4, Тюрк Телеком Турция – 1-4, Шленск Польша – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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