Еврокубок. «Вулвз» – «Прометей», «Париж» примет тель-авивский «Хапоэль» и другие матчи

В среду, 8 ноября, в рамках регулярного чемпионата Еврокубка проходят восемь матчей.

Литовский клуб «Вулвз» сыграет с украинским «Прометеем», французский «Париж» примет тель-авивский «Хапоэль».

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: Париж Франция – 5-0, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 4-0, Бешикташ Турция – 4-1, Лондон Лайонс Великобритания – 3-2, Ховентуд Испания – 3-2, Вулвз Литва – 2-2, Прометей Украина – 2-3, Венеция Италия – 1-4, Цедевита-Олимпия Словения – 0-5, Гамбург Германия – 0-5.

Группа B

Положение команд: Гран-Канария Испания – 5-0, Клуж Румыния – 4-1, Ульм Германия – 4-1, Бурк Франция – 4-2, Будучность Черногория – 2-3, Арис Греция – 2-3, Тренто Италия – 2-3, Литкабелис Литва – 2-4, Тюрк Телеком Турция – 1-4, Шленск Польша – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.