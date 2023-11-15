Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко принял участие в форуме предпринимателей индустрии спорта «Masters of Sport: новые правила игры», который состоялся в среду, 15 ноября, в Москве на Красном Октябре.

Кущенко выступил в роли одного из спикеров на пленарной сессии «Спортивный бизнес в эпоху перемен: время гибких», где обсуждалась тема развития внутренних спортивных мероприятий в условиях санкций, укрепление сотрудничества с дружественными странами и возврат фокуса внимания на массовый спорт, требующий шаговой доступности спортивных объектов.

На форуме обсуждались следующие темы:

— Как классические виды спорта меняются с учетом вызовов времени и как, в связи с этим, создавать успешные коммерческие продукты?

— Как сделать новые спортивные форматы интересными для бизнеса и медиа?

— Как ускорить импортозамещение в индустрии спорта?

— Как медиа участвуют в формировании новой спортивной реальности?

— Как вести диалог с международными спортивными федерациями и какие каналы коммуникации открыты сегодня для России?

— Какие меры необходимы для роста инвестиций в спортивный сектор?

Среди спикеров также были: Анастасия Задорина (основатель бренда ZASPORT), Ольга Киселева (президент Ассоциации операторов фитнес индустрии, руководитель международной сети фитнес-клубов World Gym в России), Юрий Красовский (президент Российской букмекерской компании «Лига Ставок»), Светлана Медведева (управляющий партнёр Спортивного комплекса «Снегирь Арена»), Евгений Спиряков (футболист, блогер, владелец Gloves N’Kit Store).