Сергей Кущенко принял участие в форуме предпринимателей индустрии спорта «Masters of Sport: новые правила игры»

Теги Сергей Кущенко Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко принял участие в форуме предпринимателей индустрии спорта «Masters of Sport: новые правила игры», который состоялся в среду, 15 ноября, в Москве на Красном Октябре.

Кущенко выступил в роли одного из спикеров на пленарной сессии «Спортивный бизнес в эпоху перемен: время гибких», где обсуждалась тема развития внутренних спортивных мероприятий в условиях санкций, укрепление сотрудничества с дружественными странами и возврат фокуса внимания на массовый спорт, требующий шаговой доступности спортивных объектов.

На форуме обсуждались следующие темы:

— Как классические виды спорта меняются с учетом вызовов времени и как, в связи с этим, создавать успешные коммерческие продукты?

— Как сделать новые спортивные форматы интересными для бизнеса и медиа?

— Как ускорить импортозамещение в индустрии спорта?

— Как медиа участвуют в формировании новой спортивной реальности?

— Как вести диалог с международными спортивными федерациями и какие каналы коммуникации открыты сегодня для России?

— Какие меры необходимы для роста инвестиций в спортивный сектор?

Среди спикеров также были: Анастасия Задорина (основатель бренда ZASPORT), Ольга Киселева (президент Ассоциации операторов фитнес индустрии, руководитель международной сети фитнес-клубов World Gym в России), Юрий Красовский (президент Российской букмекерской компании «Лига Ставок»), Светлана Медведева (управляющий партнёр Спортивного комплекса «Снегирь Арена»), Евгений Спиряков (футболист, блогер, владелец Gloves N’Kit Store).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий