Сергей Кущенко провел встречу с руководством «Уралмаша»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко провел рабочую встречу с руководством клуба-дебютанта турнира екатеринбургского « ».

«В ходе встречи с президентом «Уралмаша» Виктором Ганиенко и исполнительным директором Сергеем Домановым обсуждались развитие клуба и региона, привлечение зрителей на баскетбольные матчи и создание яркого шоу на стадионе, улучшение арены ДИВС «Уралочка» для создания качественной ТВ-картинки, а также возможное проведение матчей на строящейся многофункциональной арене УГМК (рассчитана на 15 000 болельщиков), которую планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году», – отмечается на сайте Единой лиги ВТБ.

Новичок Единой лиги ВТБ начал сезон с результатом 2-2, одержав победы над питерским «Зенитом» и краснодарским «Локомотивом-Кубань».

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