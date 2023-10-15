Андрей Кириленко и Сергей Кущенко приняли участие в панельной дискуссии на форуме ЭКСПО БАСКЕТ 2023

Теги Сергей Кущенко РФБ Андрей Кириленко фото Единая лига ВТБ Уралмаш Руна Виктор Ганиенко Сергей Юхневич Баскетбол

В рамках форума ЭКСПО БАСКЕТ 2023, который прошел в Екатеринбурге 13-14 октября, состоялась панельная дискуссия «Профессиональный баскетбол: клубное развитие, легионеры, потолок зарплат, фандрайзинг».

В панельной дискуссии приняли участие президент РФБ Андрей Кириленко, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, а также генеральный менеджер «Руны» Сергей Юхневич, министр спорта Свердловской области Леонид Раппопорт и президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко.

Участники дискуссии обсудили развитие профессионального баскетбола и подготовку резерва, отметив академии «Локомотива-Кубань» и МБА, а также структуру доходов российских клубов и лиги.

Отдельно было отмечено, что при расширении чемпионата лига строго руководствуется регламентом, по которому новый клуб должен иметь вместительную арену и стабильное финансирование.

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