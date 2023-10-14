Состоялась премьера фильма, посвященного 100-летию ЦСКА
В Москве состоялась премьера фильма «ЦСКА. В сердце навсегда», который посвящен 100-летию баскетбольного клуба.
Режиссером фильма выступил Иван Махров. На премьеру пришли действующие руководители и игроки ЦСКА, легенды прошлых лет, функционеры, звезды телевидения и спорта. В их числе были Алексей Немов, Светлана Хоркина, Алексей Швед, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.
Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился впечатлениями от просмотра.
«Я не большой специалист по спортивным фильмам. Мы когда планировали мероприятия к 100-летию баскетбольного клуба, мне очень хотелось, чтобы был документальный фильм. Это удовольствие не простое и не дешевое, и я хочу сказать спасибо ребятам, которые помогли это реализовать. Понятно, что у всех, кто в зале, будет свое видение, каким этот фильм должен был быть. Претворить все пожелания не представляется возможным, потому что если каждый, кто играл или работал в ЦСКА, скажут свои пожелания, то получится бразильский вариант «Санты-Барбары» про баскетбол. У нас всего 1 час 20 минут. Я посмотрел – мне понравилось», - признался Ватутин.
В документальной ленте словами героев рассказывается о становлении современного баскетбольного ЦСКА.
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Фото: телеграм-канал «Свободный агент»
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