Состоялась премьера фильма, посвященного 100-летию ЦСКА

В Москве состоялась премьера фильма «ЦСКА. В сердце навсегда», который посвящен 100-летию баскетбольного клуба.

Режиссером фильма выступил Иван Махров. На премьеру пришли действующие руководители и игроки ЦСКА, легенды прошлых лет, функционеры, звезды телевидения и спорта. В их числе были Алексей Немов, Светлана Хоркина, , президент лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился впечатлениями от просмотра.

«Я не большой специалист по спортивным фильмам. Мы когда планировали мероприятия к 100-летию баскетбольного клуба, мне очень хотелось, чтобы был документальный фильм. Это удовольствие не простое и не дешевое, и я хочу сказать спасибо ребятам, которые помогли это реализовать. Понятно, что у всех, кто в зале, будет свое видение, каким этот фильм должен был быть. Претворить все пожелания не представляется возможным, потому что если каждый, кто играл или работал в ЦСКА, скажут свои пожелания, то получится бразильский вариант «Санты-Барбары» про баскетбол. У нас всего 1 час 20 минут. Я посмотрел – мне понравилось», - признался Ватутин.

В документальной ленте словами героев рассказывается о становлении современного баскетбольного ЦСКА.

А вы знали, что Сабонис готовится принять иудаизм?

Леброн давно не лучший игрок НБА и не лучший форвард. Но это не делает его позиции в лиге слабее

Фото: телеграм-канал «Свободный агент»