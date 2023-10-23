Сергей Кущенко принял участие в форуме «Россия – спортивная держава»

Теги Сергей Кущенко Единая лига ВТБ Баскетбол

С 19 по 22 октября в Перми прошел крупнейший международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко вошел в организационный комитет по подготовке и проведению форума, а также принял участие в заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта на тему «О развитии и об оснащении спортивной инфраструктуры».

Одной из ключевых тем форума стал спортивный арбитраж, в рамках которой состоялся круглый стол «Арбитраж споров в спорте: текущее состояние, перспективы и проблемы». Сергей Кущенко стал одним из спикеров и затронул важные вопросы, касающиеся арбитража в России на примере баскетбольной лиги.

Единая лига ВТБ является членом Наблюдательного совета суда с момента его создания – с 2018 года. Федерациям и лигам необходимо не только включать в свои регламенты и положения арбитражную оговорку НЦСА, но и объяснять клубам о необходимости подписания арбитражных соглашений между игроками и клубами. Лига ВТБ со своей стороны проводит такую работу. Все необходимую информацию о деятельности суда Лига доводит до клубов. С момента создания НЦСА постепенно развивается и совершенствуется.

Лига ВТБ абсолютно уверена, что с точки зрения доступности и качества рассмотрения споров НЦСА уже на данный момент может конкурировать с иностранными спортивными судами.

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