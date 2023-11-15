«Лейкерс», «Хит» и «Сиксерс» – среди команд, которые могут приобрести Зака Лавина

Теги возможные переходы Чикаго Лейкерс Майами Филадельфия НБА Зак Лавин Баскетбол

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Лейкерс», «Майами» и «Филадельфия» входят в число команд, которые проявят интерес к атакующему защитнику «Чикаго» Заку Лавину.

Ранее сообщалось, что руководство «Чикаго» и Зак Лавин готовы рассмотреть варианты обмена защитника. Команды НБА изучают возможность приобретения двукратного участника Матча всех звезд.

«Буллс» занимают 12-е место в Восточной конференции с показателем 4-7. В этом сезоне Лавин набирает в среднем 21,9 очка, 3,0 передачи и 4,8 подбора за матч. 28-летний защитник является двукратным участником Матча звезд (2021, 2022) и двукратным победителем конкурса данков (2015, 2016).

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1 комментарий

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Stone Cold
Посмотрел бы я на Хирро и Лавина вместе, дыра размером с Гранд каньон в защите
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