«Лейкерс», «Хит» и «Сиксерс» – среди команд, которые могут приобрести Зака Лавина
По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, «Лейкерс», «Майами» и «Филадельфия» входят в число команд, которые проявят интерес к атакующему защитнику «Чикаго» Заку Лавину.
Ранее сообщалось, что руководство «Чикаго» и Зак Лавин готовы рассмотреть варианты обмена защитника. Команды НБА изучают возможность приобретения двукратного участника Матча всех звезд.
«Буллс» занимают 12-е место в Восточной конференции с показателем 4-7. В этом сезоне Лавин набирает в среднем 21,9 очка, 3,0 передачи и 4,8 подбора за матч. 28-летний защитник является двукратным участником Матча звезд (2021, 2022) и двукратным победителем конкурса данков (2015, 2016).
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