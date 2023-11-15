«Лейкерс», «Хит» и «Сиксерс» – среди команд, которые могут приобрести Зака Лавина

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, « », « » и « » входят в число команд, которые проявят интерес к атакующему защитнику «Чикаго» .

Ранее сообщалось, что руководство « » и Зак Лавин готовы рассмотреть варианты обмена защитника. Команды НБА изучают возможность приобретения двукратного участника Матча всех звезд.

«Буллс» занимают 12-е место в Восточной конференции с показателем 4-7. В этом сезоне Лавин набирает в среднем 21,9 очка, 3,0 передачи и 4,8 подбора за матч. 28-летний защитник является двукратным участником Матча звезд (2021, 2022) и двукратным победителем конкурса данков (2015, 2016).