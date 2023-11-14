Зак Лавин после поражения от «Милуоки»: «Не попадаем свои броски»

Теги Чикаго Милуоки НБА Зак Лавин Баскетбол

Защитник «Чикаго» Зак Лавин после матча с «Милуоки» (109:118) назвал одну из проблем команды на старте сезона.

У Лавина в понедельник 20 очков при 5 из 19 с игры, «Буллс» общими усилиями реализовали 38% с игры.

«Мы просто не попадаем свои броски. Проблема не в том, что у нас нет хороших возможностей. Нам нужно разобраться с этим.

Надо придерживаться того, что мы делаем», – заявил Лавин.

«Чикаго» стартовал с результатом 4-7.

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4 комментария

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mr.snooker
Где-то улыбается Док Риверс, читая эту новость
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Донован хозяин НБА
Зак Лавин после поражения от «Милуоки»: «Набираем меньше очков, чем соперник»
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carmelo hot sause
Ответ Донован хозяин НБА
Зак Лавин после поражения от «Милуоки»: «Набираем меньше очков, чем соперник»
"Играем против соперников с отрицательной разницей очков"
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