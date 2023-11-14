Зак Лавин после поражения от «Милуоки»: «Не попадаем свои броски»
Защитник «Чикаго» Зак Лавин после матча с «Милуоки» (109:118) назвал одну из проблем команды на старте сезона.
У Лавина в понедельник 20 очков при 5 из 19 с игры, «Буллс» общими усилиями реализовали 38% с игры.
«Мы просто не попадаем свои броски. Проблема не в том, что у нас нет хороших возможностей. Нам нужно разобраться с этим.
Надо придерживаться того, что мы делаем», – заявил Лавин.
«Чикаго» стартовал с результатом 4-7.
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