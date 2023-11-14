Защитник «Чикаго» после матча с « » (109:118) назвал одну из проблем команды на старте сезона.

У Лавина в понедельник 20 очков при 5 из 19 с игры, «Буллс» общими усилиями реализовали 38% с игры.

«Мы просто не попадаем свои броски. Проблема не в том, что у нас нет хороших возможностей. Нам нужно разобраться с этим.

Надо придерживаться того, что мы делаем», – заявил Лавин.

« » стартовал с результатом 4-7.