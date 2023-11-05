Зак Лавин: «Если мы не хотим, чтобы тренеры присутствовали, то это не командное собрание, а разговор игроков между собой»

Защитник « » опроверг информацию, что после открытия сезона на прошлой неделе в команде состоялось собрание только игроков, пишет Винсент Гудвилл из Yahoo! Sports. По словам Лавина, игроки не проводили командного собрания, как сказал главный тренер , а вместо этого состоялся «баскетбольный разговор».

«На этих разговорах обсуждается все от а до я. Если мы не хотим, чтобы тренеры присутствовали при разговоре, то это не командное собрание, а разговор игроков между собой. Я не знаю, понял ли тренер это неправильно или нет», – сказал Лавин.

Гудвилл пишет, что «Буллс» находятся в «переломном моменте». В частности, ходят слухи об обмене Лавина, Никола Вучевич имел напряженную перепалку с Донованом в первом матче, а организация так и не смогла договориться о продлении контракта с Демаром Дерозаном.

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