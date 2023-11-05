Зак Лавин: «Если мы не хотим, чтобы тренеры присутствовали, то это не командное собрание, а разговор игроков между собой»

Теги Чикаго НБА Билли Донован Зак Лавин Баскетбол

Защитник «Чикаго» Зак Лавин опроверг информацию, что после открытия сезона на прошлой неделе в команде состоялось собрание только игроков, пишет Винсент Гудвилл из Yahoo! Sports. По словам Лавина, игроки не проводили командного собрания, как сказал главный тренер Билли Донован, а вместо этого состоялся «баскетбольный разговор».

«На этих разговорах обсуждается все от а до я. Если мы не хотим, чтобы тренеры присутствовали при разговоре, то это не командное собрание, а разговор игроков между собой. Я не знаю, понял ли тренер это неправильно или нет», – сказал Лавин.

Гудвилл пишет, что «Буллс» находятся в «переломном моменте». В частности, ходят слухи об обмене Лавина, Никола Вучевич имел напряженную перепалку с Донованом в первом матче, а организация так и не смогла договориться о продлении контракта с Демаром Дерозаном.

«Чикаго» идет предпоследним на Востоке с результатом 2-5.

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2 комментария

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dev0
Опять схема Булз-тренер-Лавин. Когда уже взорвется это все, сколько можно
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OlegTs
А как дышали-то фаны! Лавин, Дерозан, Лонзо, Вучевич, любимец всего ЛА Карузо, тренер-мессия Донован (с Дюрантом и Вестбруком не смог, но с этими-то звёздами смогЁт) Но из ролевиков не создать контендер, какие бы авансы им не выписывали. «А вы, друзья, как ни садитесь, всё в музыканты не годитесь»
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