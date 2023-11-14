«Чикаго» и Зак Лавин готовы рассмотреть варианты обмена

Теги возможные переходы Чикаго НБА Зак Лавин Баскетбол

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, руководство «Чикаго» и Зак Лавин готовы рассмотреть варианты обмена атакующего защитника.

Команды НБА изучают возможность приобретения двукратного участника Матча всех звезд.

По информации журналиста The Athletic Дарнелла Мэйберри, состав «Чикаго» может оказаться на грани развала.

«Один источник в лиге сказал мне на этой неделе, что у «Буллс» через месяц не будет прежнего состава. Изменения в «Чикаго» неизбежны, – пишет Мэйберри.

«Буллс» занимают 12-е место в Восточной конференции с показателем 4-7. В этом сезоне Лавин набирает в среднем 21,9 очка, 3,0 передачи и 4,8 подбора за матч. 28-летний защитник является двукратным участником Матча звезд (2021, 2022) и двукратным победителем конкурса данков (2015, 2016).

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15 комментариев

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RAMIK
Думаю стоит что то придумать с ЛАК, у них походу все рушится.
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Максим Макеев
главное что бы не в филу
он там не нужен
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Evgeniy 72
Ответ Максим Макеев
главное что бы не в филу он там не нужен
В Филу по идее невозможно, у Лавина агент Рич Пол, и с Филой там отношения разорваны надолго. Тут про ЛАК ещё шутят, но кроме отсутствия компенсации там ещё такая же неприязнь Пола к Клипперс. Никс также в чёрном списке у этого агентства. Раз Лавин обсуждает обмен, как указано в новости, то естественно, что за него говорит его агент.
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NoSfer
Один Карнишовас, где-то в июне, уже заверял болельщиков, что "скоро произойдут кардинальные изменения в составе", а в итоге Крэйг и Картер, пук-среньк в общем
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Korban Cobain
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fhneh
Не так много команд, которым нужен Лавин за хорошие активы. Если уж вспомнить, что сопоставимый по уровню Брэдли Бил ушёл за копейки (да, я знаю что у него было вето на обмен) - цена за Лавина максимум плохой контракт и 1 пик первого раунда. Возможно Никс захотят спихнуть Рэндла и усилить бэккорт. Возможно Фила захочет спихнуть Харриса. И, наверное, хорошо зашёл бы Лавин в НОП. Вот вроде как и все
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ПП ПП
По позиции он больше всего нужен Орландо или Сакраменто. А вот попадёт скорее всего в ГСВ.
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Поникший Руй
Буллз конечно удивительная организация, в межсезонье ожидали, что вдруг пойдут победы с Донованом ничего не меняя? а через 10 матчей сжигают все мосты
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Артур Артур
Ответ RAMIK
Думаю стоит что то придумать с ЛАК, у них походу все рушится.
Трёхсторонний обмен с ЛАК и Вашингтоном, чтобы хотя бы одна команда встала с колен
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Вадим Дзахоев
Ответ Артур Артур
Трёхсторонний обмен с ЛАК и Вашингтоном, чтобы хотя бы одна команда встала с колен
Так парусники сейчас не захотят отдавать Кавая или Джорджа, а Вашику Лавин на данный момент вообще неинтересен, думаю
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Arenas_betboys.ru
Ответ Вадим Дзахоев
Так парусники сейчас не захотят отдавать Кавая или Джорджа, а Вашику Лавин на данный момент вообще неинтересен, думаю
Зато они хотят отдать Хардена
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Sundance Neeskens
Ответ NoSfer
Один Карнишовас, где-то в июне, уже заверял болельщиков, что "скоро произойдут кардинальные изменения в составе", а в итоге Крэйг и Картер, пук-среньк в общем
Можно ссылку на это утверждение Карнишоваса? Что-то не припомню такого. Мне наоборот кажется, что Артурас всё время твердил о "continuity".
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Tik Tot Don Don
Ответ ПП ПП
По позиции он больше всего нужен Орландо или Сакраменто. А вот попадёт скорее всего в ГСВ.
Как? На Томпсона? )
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