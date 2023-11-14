«Чикаго» и Зак Лавин готовы рассмотреть варианты обмена
По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, руководство «Чикаго» и Зак Лавин готовы рассмотреть варианты обмена атакующего защитника.
Команды НБА изучают возможность приобретения двукратного участника Матча всех звезд.
По информации журналиста The Athletic Дарнелла Мэйберри, состав «Чикаго» может оказаться на грани развала.
«Один источник в лиге сказал мне на этой неделе, что у «Буллс» через месяц не будет прежнего состава. Изменения в «Чикаго» неизбежны, – пишет Мэйберри.
«Буллс» занимают 12-е место в Восточной конференции с показателем 4-7. В этом сезоне Лавин набирает в среднем 21,9 очка, 3,0 передачи и 4,8 подбора за матч. 28-летний защитник является двукратным участником Матча звезд (2021, 2022) и двукратным победителем конкурса данков (2015, 2016).
он там не нужен