«Чикаго» и Зак Лавин готовы рассмотреть варианты обмена

По словам инсайдера The Athletic Шэмса Чарании, руководство «Чикаго» и готовы рассмотреть варианты обмена атакующего защитника.

Команды НБА изучают возможность приобретения двукратного участника Матча всех звезд.

По информации журналиста The Athletic Дарнелла Мэйберри, состав « » может оказаться на грани развала.

«Один источник в лиге сказал мне на этой неделе, что у «Буллс» через месяц не будет прежнего состава. Изменения в «Чикаго» неизбежны, – пишет Мэйберри.

«Буллс» занимают 12-е место в Восточной конференции с показателем 4-7. В этом сезоне Лавин набирает в среднем 21,9 очка, 3,0 передачи и 4,8 подбора за матч. 28-летний защитник является двукратным участником Матча звезд (2021, 2022) и двукратным победителем конкурса данков (2015, 2016).