«Филадельфии» интересны Донован Митчелл и Боян Богданович

Теги возможные переходы Филадельфия НБА Джеймс Харден Боян Богданович Зак Лавин Донован Митчелл О Джи Ануноби Баскетбол

«Филадельфия» обменяла Джеймса Хардена и может использовать полученные активы для усиления состава.

Как рассказали журналисты Майкл Скотто и Кит Помпи, «Сиксерс» интересны Донован Митчелл («Юта») и Боян Богданович («Детройт»).

Также в списке интересов «76-х» Зак Лавин («Чикаго») и О Джи Ануноби («Торонто»).

В крупном обмене с участием звездного защитника «Филадельфия» получила форвардов Роберта Ковингтона, Николя Батюма, Маркуса Морриса и Кеньона Мартина-младшего, а также драфт-компенсацию.

«Сиксерс» достались незащищенный пик 1-го раунда 2028 года, два пика второго раунда, возможность обмена пиками в 2029-м, а также еще один драфт-пик 1-го раунда (от третьей команды).

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5 комментариев

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Андрей Николаев
Давно Митчелл в Юте играет ?!!
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Santy-44
Паучок вернулся в Юту.

Вот это поворот!
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Алексей Никишин
Ответ Андрей Николаев
Давно Митчелл в Юте играет ?!!
Мы находимся в той ветке реальности где Митчел всё ещё гоняет за Юту.
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ПП ПП
В первоисточник слова про Богданович нет. А есть Лавин(Чикаго) и Онуноби(Торонто) или это такая тактика из 1 заметки сделать 3? Клубы указал чтоб редактор не напрягался.
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ПП ПП
Ответ Андрей Николаев
Давно Митчелл в Юте играет ?!!
Это баг просто. Новость 2020 г. просочилась...
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