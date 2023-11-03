« » обменяла и может использовать полученные активы для усиления состава.

Как рассказали журналисты Майкл Скотто и Кит Помпи, «Сиксерс» интересны («Юта») и («Детройт»).

Также в списке интересов «76-х» («Чикаго») и О Джи Ануноби («Торонто»).

В крупном обмене с участием звездного защитника «Филадельфия» получила форвардов Роберта Ковингтона, Николя Батюма, Маркуса Морриса и Кеньона Мартина-младшего, а также драфт-компенсацию.

«Сиксерс» достались незащищенный пик 1-го раунда 2028 года, два пика второго раунда, возможность обмена пиками в 2029-м, а также еще один драфт-пик 1-го раунда (от третьей команды).

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