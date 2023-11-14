У «Голден Стэйт» в новом сезоне только Карри набирал более 20 очков за матч. В среднем по лиге в каждой команде по 4 таких игрока
В составе «Голден Стэйт» в новом сезоне только разыгрывающий Стефен Карри набирал более 20 очков за один матч.
Всего в НБА на данный момент 125 игроков, которые набирали 20+ очков. В среднем выходит, что в каждой команде по четыре таких баскетболиста.
Стоит отметить, что 2-кратный MVP провел 11 подобных матчей и лидирует в новом сезоне по данному показателю.
Получается, что в старте выходит 3 без броска, Стеф и Клей, который забивает только свои броски с получения или с одним ударом в пол. Смотрится печально. Если Уиггинс начнет играть в атаке у ГСВ резко игра улучшится на порядок.
В следующем сезоне останется Карри и Луни. И может быть молодые Куминга с Муди. Остальных на распродажу
Что есть культура игры Голден Стейт? В первую очередь это движение мяча (трёшки - следом). Когда были и они рысаками, Дабс много двигались сами, активно передавая мяч из рук в руки. Была обойма из 4-6 наигранных ролевиков, которые держали сложный для соперника темп и находили свободные броски.
Сейчас же дофига командного времени уходит на игроков, не умеющих двигать мяч. Уиггинс и Куминга имеют менее одной передачи за игру - часто бывает, что партнёр освободился от опеки и просит мяч, но они уже твёрдо настроены завершать сами, даже если это крайне затруднительно. Ладно, Уиггинсу пару лет это прощалось, ибо процент имел приемлемый даже при обилии плохих бросков. Но сейчас остались только плохие броски, и даже обычный средний ушёл.
Тут ещё и Клэй со своими закидонами. После тридцати, ахилла и крестов он решил начать жизнь доминатора. Слишком медленный для защитника, слишком слабый для нападающего, он, как и прежде, выплывает только на бросках с получения. Эдакий Джейсон Капоно на 43 миллионах.
В общем, если так пойдёт и дальше, Данливи придётся делать что-то радикальное. Брать плохие истекающие контракты и/или приправлять сделку Кумингой (в Лиге полно безмозглых команд для безмозглых атлетик-фриков). Проблемы у ГСВ ещё раньше проявлялись при утрате баланса в ростере. Здоровой команде не нужно слишком много дорогостоящих игроков, нужно достаточное количество полезных работяг. Дайте Стефу и Дрэю десять толковых ролевиков, и они снова перевернут Лигу.