У «Голден Стэйт» в новом сезоне только Карри набирал более 20 очков за матч. В среднем по лиге в каждой команде по 4 таких игрока

В составе « » в новом сезоне только разыгрывающий набирал более 20 очков за один матч.

Всего в на данный момент 125 игроков, которые набирали 20+ очков. В среднем выходит, что в каждой команде по четыре таких баскетболиста.

Стоит отметить, что 2-кратный MVP провел 11 подобных матчей и лидирует в новом сезоне по данному показателю.