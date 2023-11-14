У «Голден Стэйт» в новом сезоне только Карри набирал более 20 очков за матч. В среднем по лиге в каждой команде по 4 таких игрока

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

В составе «Голден Стэйт» в новом сезоне только разыгрывающий Стефен Карри набирал более 20 очков за один матч.

Всего в НБА на данный момент 125 игроков, которые набирали 20+ очков. В среднем выходит, что в каждой команде по четыре таких баскетболиста.

Стоит отметить, что 2-кратный MVP провел 11 подобных матчей и лидирует в новом сезоне по данному показателю.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Евдокимов
Можно одновременно порадоваться и погрустить за Карри.
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
porosenochek
Там Клэй обещался зажигать в регулярке, но пока, получается, кроме одного баззера даже 20-ку не смог выбить ни разу...
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Петров
Жаль, но скорее всего через 10-20 игр сдохнет, если никто не включится.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
totocash
такой клэй не нужен. необходим стабильный 2 скорер
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mibX
С Клеем все ясно. А вот что с Андрюхой? Он в отличной физической форме, желания играть в защите и на чужом кольце хоть отбавляй - ГСВ в принципе на чужом щите творят чудеса, но бросок исчез. Крис Пол тоже вообще не бросает, даже когда находится один. Куминга очередной всадник без головы. Муди немного не хватает уверенности, но он неплох. Шарич и Дрэй в порядке. Луни и Пэйтон стабильны в защите и совсем не очень в атаке.
Получается, что в старте выходит 3 без броска, Стеф и Клей, который забивает только свои броски с получения или с одним ударом в пол. Смотрится печально. Если Уиггинс начнет играть в атаке у ГСВ резко игра улучшится на порядок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Daff Rogers
Ну что? Действительно последний танец нынешних ГСВ?
В следующем сезоне останется Карри и Луни. И может быть молодые Куминга с Муди. Остальных на распродажу
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gauche
Голден Стейт сейчас похож на организм с глистной инвазией. Ресурсов ещё хватает для активной деятельности, но паразит растёт и сильнее ослабляет хозяина.
Что есть культура игры Голден Стейт? В первую очередь это движение мяча (трёшки - следом). Когда были и они рысаками, Дабс много двигались сами, активно передавая мяч из рук в руки. Была обойма из 4-6 наигранных ролевиков, которые держали сложный для соперника темп и находили свободные броски.
Сейчас же дофига командного времени уходит на игроков, не умеющих двигать мяч. Уиггинс и Куминга имеют менее одной передачи за игру - часто бывает, что партнёр освободился от опеки и просит мяч, но они уже твёрдо настроены завершать сами, даже если это крайне затруднительно. Ладно, Уиггинсу пару лет это прощалось, ибо процент имел приемлемый даже при обилии плохих бросков. Но сейчас остались только плохие броски, и даже обычный средний ушёл.
Тут ещё и Клэй со своими закидонами. После тридцати, ахилла и крестов он решил начать жизнь доминатора. Слишком медленный для защитника, слишком слабый для нападающего, он, как и прежде, выплывает только на бросках с получения. Эдакий Джейсон Капоно на 43 миллионах.
В общем, если так пойдёт и дальше, Данливи придётся делать что-то радикальное. Брать плохие истекающие контракты и/или приправлять сделку Кумингой (в Лиге полно безмозглых команд для безмозглых атлетик-фриков). Проблемы у ГСВ ещё раньше проявлялись при утрате баланса в ростере. Здоровой команде не нужно слишком много дорогостоящих игроков, нужно достаточное количество полезных работяг. Дайте Стефу и Дрэю десять толковых ролевиков, и они снова перевернут Лигу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr.BadGuy
А в это время Джордан Пул уже дважды пробивал двадцатку. Может поторопились?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий