Стеф Карри о том, что игроки не знают, как работает внутрисезонный турнир: «Если потратить время на то, чтобы разобраться, то все довольно просто»

Разыгрывающий « » ответил на вопрос журналиста, разобрались ли игроки в формате внутрисезонного турнира, или же все еще испытывают проблемы с пониманием, как он работает.

«Если потратить время на то, чтобы разобраться, то все довольно просто.

Мне нравятся комментарии, что якобы никто не знает, что происходит. Если вы просто отвлечетесь на секунду, сделаете глубокий вдох, поймете, что есть шесть групп. Победители групп и два wild card выходят в сетку навылет.

Стараетесь попасть в Вегас в «Финал четырех». Матч за титул – дополнительная игра, но на кону призовые. А все остальные, кто не попадает в сетку навылет, получают другие матчи в регулярке. Довольно просто», – ответил Карри.