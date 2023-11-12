Ни один игрок «Голден Стэйт», кроме Карри, в сезоне-2023/24 еще не набрал больше 20 очков в матче. Серия достигла 10 игр
«Голден Стэйт» идет на 5-й строчке в Западной конференции с результатом 6-4.
Разыгрывающий Стефен Карри в матче против «Кавс» (110:118) отметился 30 очками, 3 подборами, 2 передачами, перехватом и блок-шотом (4 потери). Атакующий защитник Клэй Томпсон – второй по результативности игрок хозяев в матче – записал в свой актив 14 очков.
Таким образом, ни один игрок «Уорриорз», кроме Карри, в сезоне-2023/24 еще не набрал больше 20 очков в матче. Лучший результат: центровой Дарио Шарич отметился 20 очками против «Оклахомы». Серия достигла 10 игр.
Карри набирал больше 20 в каждой из этих встреч. Его статистика по сезону: 30 очков, 4,6 подбора и 4 передачи при 50% с игры, 45% из-за дуги и 93% с линии.
Уигги мрак. Были просветы сегодня, но немного.
Ощущение, что приехали домой и расслабились.
А Стеф реально в одно лицо почти все затащил из этих 6-4
Он суперзвезда и набирает целых 16 очков за матч.
Тем более, что на них было сразу написано MVP. На Йокиче аж два раза)))