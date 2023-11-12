Ни один игрок «Голден Стэйт», кроме Карри, в сезоне-2023/24 еще не набрал больше 20 очков в матче. Серия достигла 10 игр

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Дарио Шарич Баскетбол

«Голден Стэйт» идет на 5-й строчке в Западной конференции с результатом 6-4.

Разыгрывающий Стефен Карри в матче против «Кавс» (110:118) отметился 30 очками, 3 подборами, 2 передачами, перехватом и блок-шотом (4 потери). Атакующий защитник Клэй Томпсон – второй по результативности игрок хозяев в матче – записал в свой актив 14 очков.

Таким образом, ни один игрок «Уорриорз», кроме Карри, в сезоне-2023/24 еще не набрал больше 20 очков в матче. Лучший результат: центровой Дарио Шарич отметился 20 очками против «Оклахомы». Серия достигла 10 игр.

Карри набирал больше 20 в каждой из этих встреч. Его статистика по сезону: 30 очков, 4,6 подбора и 4 передачи при 50% с игры, 45% из-за дуги и 93% с линии.

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
shooter77
Это позорище, конечно. При всей любви к Томпсону, ну это ппц, чего он там хочет, денег много? А может сделать для этого чего то надо?
Уигги мрак. Были просветы сегодня, но немного.
Ощущение, что приехали домой и расслабились.
А Стеф реально в одно лицо почти все затащил из этих 6-4
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Andraey
Срочно выпишите минимум 30 миллионов Томпсону.
Он суперзвезда и набирает целых 16 очков за матч.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Прозектор-50
Ответ кандид
Не перестаю задаваться вопросом, как на драфте, где были Эмбиид и Йокич можно было под первым номером выбрать Уиггинса...
Ага...
Тем более, что на них было сразу написано MVP. На Йокиче аж два раза)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Danya Black
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
МВП!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий