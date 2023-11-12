Ни один игрок «Голден Стэйт», кроме Карри, в сезоне-2023/24 еще не набрал больше 20 очков в матче. Серия достигла 10 игр

« » идет на 5-й строчке в Западной конференции с результатом 6-4.

Разыгрывающий Стефен Карри в матче против «Кавс» (110:118) отметился 30 очками, 3 подборами, 2 передачами, перехватом и блок-шотом (4 потери). Атакующий защитник Клэй Томпсон – второй по результативности игрок хозяев в матче – записал в свой актив 14 очков.

Таким образом, ни один игрок «Уорриорз», кроме Карри, в сезоне-2023/24 еще не набрал больше 20 очков в матче. Лучший результат: центровой отметился 20 очками против «Оклахомы». Серия достигла 10 игр.

Карри набирал больше 20 в каждой из этих встреч. Его статистика по сезону: 30 очков, 4,6 подбора и 4 передачи при 50% с игры, 45% из-за дуги и 93% с линии.