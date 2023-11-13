Энтони Эдвардс набрал 33 очка в противостоянии с «Голден Стэйт» Стефена Карри

Теги Голден Стэйт Миннесота НБА Баскетбол - видео Стефен Карри Энтони Эдвардс Баскетбол

«Миннесота» в воскресенье одержала выездную победу над «Голден Стэйт» – 116:110.

В составе «Вулвз» защитник Энтони Эдвардс набрал 33 очка, 6 подборов, 7 передач и 2 перехвата.

У «Уорриорз» разыгрывающий Стефен Карри записал на свой счет 38 очков, 5 подборов и 3 передачи.

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2 комментария

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BVB82
Самое удивительное, что Эдвардс по своим меркам, провел крайне средний матч.
Много поспешных бросков, неподготовленных, много просто не шло, ну бывает такое.
Был после болезни и вообще под вопросом его участие в игре было.
Но даже при всех прочих, показывая вроде не лучший свой баскетбол, человек решает на обеих сторонах площадки, ведет игру, набирает 33 очка и очередной матч заканчивает игру с лучшим показателем + - в команде.

Для 22 лет, невероятно зрелый баскетболист, с феноменальными данными и как оказалось, с крайне смышленой головой. Редко кто умудряется так быстро и настолько сильно прогрессировать.
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+4
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Дмитрий Яковлев
тут скорее Вулвз набрали 116 очков в противостоянии с Карри
0
0
0
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