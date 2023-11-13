« » в воскресенье одержала выездную победу над « » – 116:110.

В составе «Вулвз» защитник набрал 33 очка, 6 подборов, 7 передач и 2 перехвата.

У «Уорриорз» разыгрывающий записал на свой счет 38 очков, 5 подборов и 3 передачи.