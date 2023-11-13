Энтони Эдвардс набрал 33 очка в противостоянии с «Голден Стэйт» Стефена Карри
«Миннесота» в воскресенье одержала выездную победу над «Голден Стэйт» – 116:110.
В составе «Вулвз» защитник Энтони Эдвардс набрал 33 очка, 6 подборов, 7 передач и 2 перехвата.
У «Уорриорз» разыгрывающий Стефен Карри записал на свой счет 38 очков, 5 подборов и 3 передачи.
Много поспешных бросков, неподготовленных, много просто не шло, ну бывает такое.
Был после болезни и вообще под вопросом его участие в игре было.
Но даже при всех прочих, показывая вроде не лучший свой баскетбол, человек решает на обеих сторонах площадки, ведет игру, набирает 33 очка и очередной матч заканчивает игру с лучшим показателем + - в команде.
Для 22 лет, невероятно зрелый баскетболист, с феноменальными данными и как оказалось, с крайне смышленой головой. Редко кто умудряется так быстро и настолько сильно прогрессировать.