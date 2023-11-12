Стефен Карри преодолел отметку в 22 000 очков за карьеру

Теги Голден Стэйт НБА Баскетбол - видео Стефен Карри Баскетбол

«Уорриорз» на своем паркете уступили «Кавальерс» (110:118).

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри отметился 30 очками, 3 подборами, 2 передачами, перехватом и блок-шотом (4 потери).

За 33 минуты на паркете защитник реализовал 9 из 24 с игры (4 из 14 из-за дуги) и 8 из 8 с линии.

Таким образом, сегодня Карри покорилась отметка в 22 000 очков за карьеру. Он на 35-м месте среди всех игроков в истории, до Клайда Дрекслера – 183 очка. Лидирует Леброн Джеймс с 38879 очками.

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5 комментариев

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Sanan1908
Ответ Ильяс Бабичев
Где посмотреть актуальный полный список?
https://www.nba.com/stats/alltime-leaders держи :)
+4
0
+4
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Ильяс Бабичев
Где посмотреть актуальный полный список?
0
0
0
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
vindorde@yandex.ru
На 40-м месте.
0
0
0
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