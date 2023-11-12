Стефен Карри преодолел отметку в 22 000 очков за карьеру

«Уорриорз» на своем паркете уступили «Кавальерс» (110:118).

Разыгрывающий « » отметился 30 очками, 3 подборами, 2 передачами, перехватом и блок-шотом (4 потери).

За 33 минуты на паркете защитник реализовал 9 из 24 с игры (4 из 14 из-за дуги) и 8 из 8 с линии.

Таким образом, сегодня Карри покорилась отметка в 22 000 очков за карьеру. Он на 35-м месте среди всех игроков в истории, до Клайда Дрекслера – 183 очка. Лидирует Леброн Джеймс с 38879 очками.