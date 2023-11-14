Канал Bally Sports Southwest удалил видео с обращением комментатора к Джеймсу Хардену

Комментатор «Мэверикс» Брайан Дамерис заочно обратился к звезде « » во время трансляции перед началом матча между командами 10 ноября.

Работающий на канале Bally Sports Southwest Дамерис раскритиковал Хардена, в частности, сказав «ты не система, ты – проблема».

Канал Bally Sports Southwest решил удалить видео с обращением. Отмечается, что руководство пришло к такому решению без внешнего давления, а мотивировано оно тем, что заявление Дамериса не соответствует ценностям «Далласа».