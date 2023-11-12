Кайри Ирвинг поддержал «Клипперс»: «Как и все люди, они проходят через период адаптации»

Разыгрывающий « » высказался о трудностях «Клипперс» после перехода . Калифорнийцы проиграли все три матча с ним.

«Они проходят через то, через что проходим все мы, люди, – через период адаптации к игре с другими отличными баскетболистами. «Клипперс» понимают свой уровень мастерства, но им потребуется еще несколько игр, чтобы во всем разобраться.

Индивидуально они просто великолепны. Думаю, мы все можем поддержать это мнение. Но в командной игре только один баскетбольный мяч. И чтобы разобраться с ролями в нападении, требуется время. А потом еще и роли в защите – да, это тяжело. И я не чувствовал от них разочарования – скорее «куда мне бежать?» Сейчас « » переживают эти взлеты и падения на глазах у всех, где их критикуют за то, что они не побеждают, хотя по статистике и индивидуальным показателям не уступают никому в лиге», – сказал Ирвинг на пресс-конференции.