Кавай Ленард: «Я все еще сохраняю уверенность»

Теги Даллас Клипперс НБА Джеймс Харден Кавай Ленард Баскетбол

Форвард «Клипперс» Кавай Ленард отреагировал на неудачный отрезок в чемпионате после поражения от «Далласа» (126:144).

С недавно приобретенным Джеймсом Харденом в составе у команды результат 0-3.

«Я все еще сохраняю уверенность. Мы по-прежнему учимся, привыкаем друг к другу, все игроки и тренерский штаб. Уже в сегодняшнем матче были позитивные моменты, даже в предыдущем, когда у нас бывали достойные отрезки.

Пока что не хватает стабильности, но в какой-то момент мы со всем разберемся и начнем двигаться вперед. Так что сейчас нам надо продолжать верить, поддерживать друг друга, помнить о нашей цели», – заявил Кавай.

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2 комментария

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Antony78
Харден: "Подержите мое пиво"
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