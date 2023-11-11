Форвард « » отреагировал на неудачный отрезок в чемпионате после поражения от « » (126:144).

С недавно приобретенным в составе у команды результат 0-3.

«Я все еще сохраняю уверенность. Мы по-прежнему учимся, привыкаем друг к другу, все игроки и тренерский штаб. Уже в сегодняшнем матче были позитивные моменты, даже в предыдущем, когда у нас бывали достойные отрезки.

Пока что не хватает стабильности, но в какой-то момент мы со всем разберемся и начнем двигаться вперед. Так что сейчас нам надо продолжать верить, поддерживать друг друга, помнить о нашей цели», – заявил Кавай.