Кавай Ленард: «Я все еще сохраняю уверенность»
Форвард «Клипперс» Кавай Ленард отреагировал на неудачный отрезок в чемпионате после поражения от «Далласа» (126:144).
С недавно приобретенным Джеймсом Харденом в составе у команды результат 0-3.
«Я все еще сохраняю уверенность. Мы по-прежнему учимся, привыкаем друг к другу, все игроки и тренерский штаб. Уже в сегодняшнем матче были позитивные моменты, даже в предыдущем, когда у нас бывали достойные отрезки.
Пока что не хватает стабильности, но в какой-то момент мы со всем разберемся и начнем двигаться вперед. Так что сейчас нам надо продолжать верить, поддерживать друг друга, помнить о нашей цели», – заявил Кавай.
2 комментария