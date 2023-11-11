Комментатор «Мэверикс» Брайан Дамерис заочно обратился к звезде « » во время трансляции перед началом матча между командами.

Харден ранее говорил о себе, что со своей манерой игры его можно считать «системой».

«Послушай, Джеймс, возможно, у тебя когда-нибудь были друзья, у которых были плохие соседи по комнате, и они снова и снова жаловались на этих плохих соседей по комнате. «Этот парень ужасен, он плохой сосед по комнате». Они никогда не думали, что, возможно, это они являются плохими соседями.

Эй, Джеймс, проблема в тебе. Если в этом сезоне, в этой системе и с этой командой снова не сработает, и ты будешь тыкать пальцем во всех остальных, вернешься домой и начнешь выбирать другую команду, то вариантов не будет. Потому что, Джеймс, ты не Борода, ты не система, ты – проблема», – считает Дамерис.

« » победил 144:126, у «Клипперс» 0-3 с Харденом в составе.