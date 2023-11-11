Тайрон Лю о 0-3 у «Клипперс» с Харденом в составе: «У нас все будет хорошо»
Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю отреагировал на поражение от «Далласа» (126:144).
Калифорнийцы имеют результат 0-3 с Джеймсом Харденом в составе. Звездный защитник стал игроком «Клипперс» по ходу сезона в результате обмена.
«Мы начали встречу хорошо, но потом, наверное, сыграли так, что хуже просто не может быть. Но я уверяю вас, у «Клипперс» все будет хорошо. Все в порядке. Мы будем в порядке.
Так что пусть соперники пользуются, пока у них есть такая возможность», – считает Лю.
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