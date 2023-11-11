Главный тренер «Клипперс» отреагировал на поражение от « » (126:144).

Калифорнийцы имеют результат 0-3 с в составе. Звездный защитник стал игроком « » по ходу сезона в результате обмена.

«Мы начали встречу хорошо, но потом, наверное, сыграли так, что хуже просто не может быть. Но я уверяю вас, у «Клипперс» все будет хорошо. Все в порядке. Мы будем в порядке.

Так что пусть соперники пользуются, пока у них есть такая возможность», – считает Лю.