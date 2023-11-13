Клэй Томпсон: «В первых десяти играх я не попадал так, как умею. В следующих десяти буду на высоте»

Теги Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон признался, что несмотря на трудности на старте сезона, он остается верен себе.

Набирая в среднем 16,6 очка и 3,9 подбора для своей команды, Томпсон реализует 42,6% бросков с игры и 34,7% из-за дуги (худший результат в карьере).

«История показывает, что скоро обязательно «полетит». Какой смысл паниковать и давить на себя? Я прошел через это более десяти лет назад. Это тяжело. Баскетбол – это тяжело. Я не собираюсь терять веру в себя.

Одно я уже доказал – во мне есть эта стойкость. Соберусь и проведу отличный месяц. В первых 10 играх я не попадал так, как умею, так что в следующих 10 играх буду на высоте», – заявил Томпсон.

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8 комментариев

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Поникший Руй
Пошёл третий год разговоров о былом
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Локоть Артеста
"А если будут претензии - покажу четыре пальца" - добавил Клэй Томпсон.
+6
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haibr
Контрактный год, сам себя не похвалишь, генмен не похвалит.
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Дмитрий Чирко
На самом деле, пугает, что и Томпсон, и Уиггинс просели по точности бросков по сравнению с предыдущим годом, хотя у них была полноценная предсезонка. Попадай они на уровне хотя бы прошлогоднем, и чисто математически видно, что у ГСВ была бы стата 10-1.
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Руслан Фокин
Ответ Поникший Руй
Пошёл третий год разговоров о былом
Действительно , и никаких попаданий. По сравнению с Стефом другой мир
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Слава Каплунов
Пора расставаться
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Analjinn
Я не понимаю что у него в жизни происходит, но что-то происходит же. Или как, почему? Мне правда интересно, это что-то на что можно было/будет повлиять или он так просто сдулся.
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DonaldBrashear 2.0
совсем с головой не дружит Клэй уже, уже забыл, когда он в последний раз нормально играл в баскетбол. и ладно бы броски только не попадал, зачем он ерундой занимается на паркете, не своим делом, мячи просто теряет на ровном месте. Просто вредитель какой-то, жуть как раздражает.
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