Клэй Томпсон: «В первых десяти играх я не попадал так, как умею. В следующих десяти буду на высоте»

Атакующий защитник « » признался, что несмотря на трудности на старте сезона, он остается верен себе.

Набирая в среднем 16,6 очка и 3,9 подбора для своей команды, Томпсон реализует 42,6% бросков с игры и 34,7% из-за дуги (худший результат в карьере).

«История показывает, что скоро обязательно «полетит». Какой смысл паниковать и давить на себя? Я прошел через это более десяти лет назад. Это тяжело. Баскетбол – это тяжело. Я не собираюсь терять веру в себя.

Одно я уже доказал – во мне есть эта стойкость. Соберусь и проведу отличный месяц. В первых 10 играх я не попадал так, как умею, так что в следующих 10 играх буду на высоте», – заявил Томпсон.