Защитник « » признался, что после начала сезона старается не думать о контрактных переговорах с клубом, которые пока что не дали результата.

«Я сосредоточен на работе, на ежедневной самоотдаче, без которой не справиться со своими задачами. Сейчас меня не особо беспокоит продление контракта. Рано или поздно это все разрешится само собой.

Я просто не хочу об этом думать. Мне не нравится думать об этом. Да, мне не нравится об этом думать», – рассказал Томпсон.

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