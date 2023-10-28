Клэй Томпсон о контрактных переговорах: «Мне не нравится думать об этом. Сосредоточен на работе»

Теги Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Баскетбол

Защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон признался, что после начала сезона старается не думать о контрактных переговорах с клубом, которые пока что не дали результата.

«Я сосредоточен на работе, на ежедневной самоотдаче, без которой не справиться со своими задачами. Сейчас меня не особо беспокоит продление контракта. Рано или поздно это все разрешится само собой.

Я просто не хочу об этом думать. Мне не нравится думать об этом. Да, мне не нравится об этом думать», – рассказал Томпсон. 

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3 комментария

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lopek
Сегодня клей играл первую половину за Сакраменто
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totocash
хочет 40+ на 4 года, а больше 20 врядли стоит, при всей моей к нему любви
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Венера Ильясова
Ответ lopek
Сегодня клей играл первую половину за Сакраменто
да, а вторую за гс и очень продуктивно
0
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