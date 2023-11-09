Стеф Карри в концовке смазал флоутер левой рукой на равенство, «Голден Стэйт» уступил «Денверу»

«Уорриорз» в гостях проиграли « » – 105:108.

Разыгрывающий « » имел шанс сравнять счет в концовке матча. Разобравшись с Кентавиусом Колдуэлл-Поупом на дуге, Карри совершил флоутер левой рукой за 9 секунд до конца встречи при «-2». Мяч не достиг цели, а после борьбы на подборе достался «Наггетс».

В последнем владении игры не успел совершить спасительный дальний 3-очковый, «Денвер» закрепился в качестве лидера Западной конференции с результатом 8-1.