Стеф Карри в концовке смазал флоутер левой рукой на равенство, «Голден Стэйт» уступил «Денверу»

Теги Денвер Голден Стэйт НБА Баскетбол - видео Стефен Карри Клэй Томпсон Баскетбол

«Уорриорз» в гостях проиграли «Денверу» – 105:108.

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри имел шанс сравнять счет в концовке матча. Разобравшись с Кентавиусом Колдуэлл-Поупом на дуге, Карри совершил флоутер левой рукой за 9 секунд до конца встречи при «-2». Мяч не достиг цели, а после борьбы на подборе достался «Наггетс».

В последнем владении игры Клэй Томпсон не успел совершить спасительный дальний 3-очковый, «Денвер» закрепился в качестве лидера Западной конференции с результатом 8-1.

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