Клэй Томпсон показал «слишком маленький» и «покачал ребенка» после победного броска через Митчелла
В сети появились кадры победного попадания атакующего защитника Клэя Томпсона от лицевой линии кольца «Уорриорз».
На них видно, как Томпсон отпраздновал точный бросок жестами «слишком маленький» и «качанием ребенка», направленными опекавшему его Дэвиону Митчеллу.
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