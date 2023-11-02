Клэй Томпсон показал «слишком маленький» и «покачал ребенка» после победного броска через Митчелла

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Баскетбол - видео Клэй Томпсон Дэвион Митчелл Баскетбол

В сети появились кадры победного попадания атакующего защитника Клэя Томпсона от лицевой линии кольца «Уорриорз».

На них видно, как Томпсон отпраздновал точный бросок жестами «слишком маленький» и «качанием ребенка», направленными опекавшему его Дэвиону Митчеллу.

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