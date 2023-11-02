Клэй Томпсон: «Самое главное для баскетболиста – делать все с большой уверенностью»

Атакующий защитник « » прокомментировал победный бросок в матче против « » (102:101).

«Сегодня я бросал не так хорошо, как хотелось бы, но отрабатывал в защите, и думаю, именно поэтому мне удалось забросить этот мяч в конце. Я понимал, что у нас мало времени, поэтому сделал несколько ударов в пол, вышел на свою точку, выпрыгнул и, к счастью, совершил уверенный хороший бросок.

Вот что самое главное для баскетболиста – делать все с большой уверенностью», – сказал Томпсон.

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