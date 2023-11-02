Клэй Томпсон: «Самое главное для баскетболиста – делать все с большой уверенностью»

Теги Голден Стэйт Сакраменто НБА Клэй Томпсон Баскетбол

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон прокомментировал победный бросок в матче против «Сакраменто» (102:101).

«Сегодня я бросал не так хорошо, как хотелось бы, но отрабатывал в защите, и думаю, именно поэтому мне удалось забросить этот мяч в конце. Я понимал, что у нас мало времени, поэтому сделал несколько ударов в пол, вышел на свою точку, выпрыгнул и, к счастью, совершил уверенный хороший бросок.

Вот что самое главное для баскетболиста – делать все с большой уверенностью», – сказал Томпсон.

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7 комментариев

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AEZAKMI228
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Cash_flow
Ответ AEZAKMI228
Качайте менталку пацаны
Стэтхэм?
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VKing24
"выпрыгнул и, к счастью, совершил", не сильно уверенно звучит)
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bear7904
Сквозняк или пас на трибуны-так и было задумано! :)
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AEZAKMI228
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Стэтхэм?
Конор в переводе вкидка мма 🤙🏻🤙🏻
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