Клэй Томпсон: «Самое главное для баскетболиста – делать все с большой уверенностью»
Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон прокомментировал победный бросок в матче против «Сакраменто» (102:101).
«Сегодня я бросал не так хорошо, как хотелось бы, но отрабатывал в защите, и думаю, именно поэтому мне удалось забросить этот мяч в конце. Я понимал, что у нас мало времени, поэтому сделал несколько ударов в пол, вышел на свою точку, выпрыгнул и, к счастью, совершил уверенный хороший бросок.
Вот что самое главное для баскетболиста – делать все с большой уверенностью», – сказал Томпсон.
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