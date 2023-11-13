Пол Джордж о перепалке Ленарда с Зубацем: «Мы и должны быть разочарованы. Команда проигрывает»
Форвард «Клипперс» Пол Джордж после матча с «Мемфисом» (101:105) заявил, что не видит большой проблемы в словесной перепалке Кавая Ленарда с Ивицей Зубацем.
«Мы и должны быть разочарованы. Команда проигрывает... Это здоровая история для нас. Я бы не стал особо обсуждать данный эпизод», – считает Джордж.
Также форвард прокомментировал собственное недавнее заявление, когда он назвал себя ключевым игроком для успеха команды.
«Я знаю себя, знаю, какое место занимаю в этой лиге. Такой подход идет от потери ребят вроде Роберта Ковингтона. Кто-то должен проявлять себя. Речь о том, что мы должны добывать чертовы победы», – заявил Пол.
3 комментария