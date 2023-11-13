Пол Джордж о перепалке Ленарда с Зубацем: «Мы и должны быть разочарованы. Команда проигрывает»

Теги Клипперс Мемфис НБА Пол Джордж Кавай Ленард Роберт Ковингтон Ивица Зубац Баскетбол

Форвард «Клипперс» Пол Джордж после матча с «Мемфисом» (101:105) заявил, что не видит большой проблемы в словесной перепалке Кавая Ленарда с Ивицей Зубацем.

«Мы и должны быть разочарованы. Команда проигрывает... Это здоровая история для нас. Я бы не стал особо обсуждать данный эпизод», – считает Джордж.

Также форвард прокомментировал собственное недавнее заявление, когда он назвал себя ключевым игроком для успеха команды.

«Я знаю себя, знаю, какое место занимаю в этой лиге. Такой подход идет от потери ребят вроде Роберта Ковингтона. Кто-то должен проявлять себя. Речь о том, что мы должны добывать чертовы победы», – заявил Пол.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
малюта скуратов
У ПГ13 промахов и потерь как у Скута Хендерсена на старте, а Кавай на белого паренька срывается
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pavel Gurin
Так Харден же сказал, что все отлично и атмосфера в команде хорошая😁.Интересно , а могут ли ЛАК отчислить Хардена?😁
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
lavrup
Коротко о том, как разрушить игру и атмосферу в команде трейдом одного толстого нытика. Ждём четвертый запрос на обмен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий