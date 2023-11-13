Кавай Ленард устроил перепалку с Ивицей Зубацем во время матча с «Мемфисом»

Лидер « » не скрывал разочарования по ходу матча с « » (101:105), в котором команда потерпела четвертое поражение подряд.

В третьей четверти Ленард устроил перепалку с центровым Ивицей Зубацем во время тайм-аута.

Форвард сперва стал что-то выговаривать одноклубнику на площадке, игнорируя тайм-аут, а затем продолжил на скамейке.

«Это останется в команде. Я не обсуждаю такие темы», – заявил Ленард после игры.