Кавай Ленард устроил перепалку с Ивицей Зубацем во время матча с «Мемфисом»

Теги происшествия Клипперс Мемфис НБА Баскетбол - видео Кавай Ленард Ивица Зубац Баскетбол

Лидер «Клипперс» Кавай Ленард не скрывал разочарования по ходу матча с «Мемфисом» (101:105), в котором команда потерпела четвертое поражение подряд.

В третьей четверти Ленард устроил перепалку с центровым Ивицей Зубацем во время тайм-аута.

Форвард сперва стал что-то выговаривать одноклубнику на площадке, игнорируя тайм-аут, а затем продолжил на скамейке.

«Это останется в команде. Я не обсуждаю такие темы», – заявил Ленард после игры.

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1 комментарий

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Ужратый Гусениц
Ну всё, нашли крайнего.
Следующим крайним будет Диабате или Коффи
+10
0
+10
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