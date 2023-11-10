Владимир Гомельский: «Пятерка «Клипперс» очень хороша, но и очень подвержена травмам»
Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский оценил перспективы обновленных «Клипперс», которые недавно выменяли Джеймса Хардена.
Гомельский назвал ключевой фактор успеха калифорнийской команды.
«Пятерка «Клипперс» очень хороша, но и очень травмоопасна. Вот уже несколько сезонов «Клипперс» для успеха не хватает именно здоровья своих лидеров.
Для этой команды очень важно наличие и боеспособность, как минимум, трех игроков из стартовой пятерки», – считает Гомельский.
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