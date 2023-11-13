Кавай Ленард: «Мы потеряли ребят, которые знали роли, пришли двое новых. Все стало иначе»

Теги Клипперс Мемфис НБА Джеймс Харден Кавай Ленард Баскетбол

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард после матча с «Мемфисом» (101:105) поделился мнением о проблемах команды.

После приобретения защитника Джеймса Хардена у «Клипперс» результат 0-4.

«Проблемы стартовой пятерки? Ничего сверхъестественного. Все мы пытаемся понять, как нам играть друг с другом.

Команда прошла тренировочный лагерь, все знали свои роли. И вот мы потеряли этих ребят, пришли двое новых. Все стало иначе. В каждом матче один из нас должен будет брать на себя эту работу», – заявил Ленард.

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8 комментариев

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ARAMIS777
Результаты Клипперс бородой накрылись.
+8
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Archer_Great
Ответ ARAMIS777
Результаты Клипперс бородой накрылись.
пошли по бороде, я бы сказал)
+6
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+6
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jqzn88xn6n
Кавай уже показал яйца и правильно. Пусть борода привыкает к роли второго плана. Пусть слушает в раздевалке, что ему говорит чемпион.
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Андрей Собченко
Ответ ARAMIS777
Результаты Клипперс бородой накрылись.
пошли по бороде))
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Archer_Great
Ответ Ed Monix
В общем смысл высказывания понятен. Харден должен разучить роль. Он теперь ролевик. Хорошо, что хоть не актёр второго плана или камео. Театр начинается не с вешалки, а с разучивания ролей и вживания в образы
с такими результатами и кирпичными заводами, вполне реально, что это именно камео перед отправкой обратно в Хьюстон в феврале)
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ARAMIS777
Ответ Archer_Great
пошли по бороде, я бы сказал)
Именно так. :)
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ARAMIS777
Ответ Андрей Собченко
пошли по бороде))
Именно. :)
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