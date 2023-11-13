Кавай Ленард: «Мы потеряли ребят, которые знали роли, пришли двое новых. Все стало иначе»
Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард после матча с «Мемфисом» (101:105) поделился мнением о проблемах команды.
После приобретения защитника Джеймса Хардена у «Клипперс» результат 0-4.
«Проблемы стартовой пятерки? Ничего сверхъестественного. Все мы пытаемся понять, как нам играть друг с другом.
Команда прошла тренировочный лагерь, все знали свои роли. И вот мы потеряли этих ребят, пришли двое новых. Все стало иначе. В каждом матче один из нас должен будет брать на себя эту работу», – заявил Ленард.
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