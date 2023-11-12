Стив Керр об удалении Дрэймонда Грина: «Это было странно»

Теги Кливленд Голден Стэйт НБА Стив Керр судьи Дрэймонд Грин Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр признался, что был удивлен удалением форварда Дрэймонда Грина во время матча против «Кливленда» (110:118).

«Никогда не слышал об этом правиле, но, по всей видимости, можно задним числом после видеопросмотра дать технический фол за момент, который случился два владения назад.

Есть много моментов трехлетней давности, к которым я хотел бы вернуться. Это было странно», – сказал Керр.

Грин был удален в третьей четверти встречи за два технических фола. Судьи выписали игроку второй технический после видеопросмотра, который они запросили через несколько минут после эпизода с нарушением.

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