Стив Керр об удалении Дрэймонда Грина: «Это было странно»

Главный тренер « » признался, что был удивлен удалением форварда во время матча против « » (110:118).

«Никогда не слышал об этом правиле, но, по всей видимости, можно задним числом после видеопросмотра дать технический фол за момент, который случился два владения назад.

Есть много моментов трехлетней давности, к которым я хотел бы вернуться. Это было странно», – сказал Керр.

Грин был удален в третьей четверти встречи за два технических фола. Судьи выписали игроку второй технический после видеопросмотра, который они запросили через несколько минут после эпизода с нарушением.