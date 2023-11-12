Стив Керр об удалении Дрэймонда Грина: «Это было странно»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр признался, что был удивлен удалением форварда Дрэймонда Грина во время матча против «Кливленда» (110:118).
«Никогда не слышал об этом правиле, но, по всей видимости, можно задним числом после видеопросмотра дать технический фол за момент, который случился два владения назад.
Есть много моментов трехлетней давности, к которым я хотел бы вернуться. Это было странно», – сказал Керр.
Грин был удален в третьей четверти встречи за два технических фола. Судьи выписали игроку второй технический после видеопросмотра, который они запросили через несколько минут после эпизода с нарушением.
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