Пейтон Уотсон установил личный рекорд результативности в НБА (32 очка) в матче с «Пеликанс»

Пейтон Уотсон стал самым результативным в игре с «Пеликанс».

Защитник «Денвера» Пейтон Уотсон обновил личный рекорд результативности и набрал больше всех очков в матче против «Нового Орлеана» (125:118).

В активе Уотсона дабл-дабл – 32 очка и 12 подборов. Игрок реализовал 13 из 19 бросков с игры и 5 из 9 из-за дуги.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
