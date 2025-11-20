Алперен Шенгюн (28+11+7) помог продлить победную серию «Хьюстона» до 5 матчей

Главным действующим лицом во встрече команд из лидирующих групп Запада и Востока НБА стал центровой Алперен Шенгюн . С его помощью «Рокетс» обыграли «Кавальерс» (114:104) и продолжили победную серию из 5 матчей.

На счету Шенгюна дабл-дабл – 28 очков, 11 подборов и 7 передач на 5 потерь. Центровой реализовал 10 из 17 бросков с игры и 8 из 10 с линии штрафных.

Со стороны «Кливленда » форвард Де′Андре Хантер ответил 25 очками (6 из 11 с игры, 5 из 8 из-за дуги, 8 из 8 с линии).