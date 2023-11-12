Донован Митчелл: «Дрэймонд Грин толкнул меня, поэтому я толкнул его в ответ»

Теги Кливленд Голден Стэйт НБА Баскетбол - видео Дрэймонд Грин Донован Митчелл Баскетбол

Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл рассказал о стычке с форвардом «Голден Стэйт» Дрэймондом Грином во время третьей четверти матча между командами.

«Он толкнул меня, поэтому я толкнул его в ответ.

Око за око. Все просто. Я знал, что судьям нужно посмотреть предыдущую атаку. Надо немного знать правила.

Я не толкаю людей без причины. Я не мог не ответить. Подумал: «Меня ударили, так что я верну свое», – сказал Митчелл.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ed Monix
"Око за зуб", как Спартак Мишулин учил. Митчелл это не тот, на кого можно наехать, не мальчик для бритья, не мальчик для нытья. Может хохотальник отрихтовать нечего делать и в драке ни себя, ни тебя жалеть не станет. Это тебе не какой-нибудь метросексуал из гламурной тусы. И очень жаль, что Дреймонд сыграл так опрометчиво. Вот действительно, от грязной игры ни полезности в достижении командного успеха, ни пользы для себя лично. Портишь свой авторитет игрока с по-настоящему высоким игровым IQ. Но "око за зуб" от Митчелла - это своеобразная "прививка от борзости" для "деда" НБА Дреймонда. Я же говорил, что дело не в мягкости современных игроков НБА, а в их прагматизме. То есть, это больше довольно изобретательные и творческие натуры со стремлением найти кратчайший путь к решению поставленной задачи. Но это не значит, что они слабее духом, чем игроки из весёлых 90-х. Можно и в ряпальник схватить, если полезешь к Митчеллу или, скажем, к Мюррею. А полезешь к Зайону - вообще сверлом в паркет уйдёшь, а потом привет шахтёрам будешь передавать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gauche
Ну вот, сам сознался в наличии умысла. Это было очевидно. Для всех, кроме арбитров. Обязаны были давать flagrant. Но они до того показали свой настрой. Конкретно, тот из них, кто сильно походил на представителя сексменьшинств. Тот, что украл трёшку у Стефа, купившись на флоп Ньянга.
А Грин своим уходом дал-таки буст команде. Мяч не соврал, у Кэвз перестало лететь, особенно у шкоды Митчелла. Дабс должны были забирать матч, но сначала Пол принялся тупить на ровном месте, а после перерыва между четвертями Керр, как обычно, молча проглотил две шальные трёхи Струса. Кливленд снова оторвался, буст давать было уже некому.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий