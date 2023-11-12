Донован Митчелл: «Дрэймонд Грин толкнул меня, поэтому я толкнул его в ответ»
Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл рассказал о стычке с форвардом «Голден Стэйт» Дрэймондом Грином во время третьей четверти матча между командами.
«Он толкнул меня, поэтому я толкнул его в ответ.
Око за око. Все просто. Я знал, что судьям нужно посмотреть предыдущую атаку. Надо немного знать правила.
Я не толкаю людей без причины. Я не мог не ответить. Подумал: «Меня ударили, так что я верну свое», – сказал Митчелл.
А Грин своим уходом дал-таки буст команде. Мяч не соврал, у Кэвз перестало лететь, особенно у шкоды Митчелла. Дабс должны были забирать матч, но сначала Пол принялся тупить на ровном месте, а после перерыва между четвертями Керр, как обычно, молча проглотил две шальные трёхи Струса. Кливленд снова оторвался, буст давать было уже некому.