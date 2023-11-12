Донован Митчелл: «Дрэймонд Грин толкнул меня, поэтому я толкнул его в ответ»

Атакующий защитник « » рассказал о стычке с форвардом « » во время третьей четверти матча между командами.

«Он толкнул меня, поэтому я толкнул его в ответ.

Око за око. Все просто. Я знал, что судьям нужно посмотреть предыдущую атаку. Надо немного знать правила.

Я не толкаю людей без причины. Я не мог не ответить. Подумал: «Меня ударили, так что я верну свое», – сказал Митчелл.