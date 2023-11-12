Судьи дали второй технический Дрэймонду Грину за удар Митчелла локтем в предыдущем владении

Теги Кливленд Голден Стэйт НБА Стив Керр Дрэймонд Грин Донован Митчелл Баскетбол

Судейская бригада объяснила главному тренеру «Голден Стэйт» Стиву Керру, за что удалила тяжелого форварда Дрэймонда Грина в матче с «Кливлендом» (110:118).

«Он получил технический за удар Митчелла локтем пару владений назад. Я никогда не слышал об этом правиле, но, по-видимому, вы можете задним числом выписать технический фол кому-то спустя два владения после эпизода.

Я даже не знал, что так можно. Есть много моментов трехлетней давности, которые я бы хотел пересмотреть. Чудеса», – заявил Керр на пресс-конференции.

Грин был удален за два технических замечания. Форвард набрал 8 очков, сделал 5 подборов и 4 передачи за 18 минут на площадке.

4 комментария

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Lost
Действительно чудеса какие-то для Керра когда наконец-то стали наказывать его игроков за грязную игру
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Телохранитель Джеймса Уорти
Грина надо было удалять еще после наезда на Аллена после его фола в нападении, классический неадекват. Ну а Керру, кроме как защищать своего игрока перед прессой, ничего не остается.
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Артём Альбрехт
Ответ Lost
Действительно чудеса какие-то для Керра когда наконец-то стали наказывать его игроков за грязную игру
Да нужно удалять конечно, Грин часто этого заслуживает. но блин сразу же. а не потом уже. это точно бред.
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Михаил Евдокимов
По факту Керр прав. По факту Грину выписали фол уже пост фактум. Давайте тогда просматривать матчи детально после игры и проставлять всем неспортивные, если у кого-то что-то пропустили. Почему нет? В чем разница?
И это реально может влиять на игру. Сколько там надо неспортивных, чтоб получить дисквал на след матч?
В общем, Грин не прав. Митчел тоже не прав, он вполне заслужил свой технарь. Судьи тоже не правы, создали, как по мне, очень ненужных прецендент.
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