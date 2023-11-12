Судьи дали второй технический Дрэймонду Грину за удар Митчелла локтем в предыдущем владении
Судейская бригада объяснила главному тренеру «Голден Стэйт» Стиву Керру, за что удалила тяжелого форварда Дрэймонда Грина в матче с «Кливлендом» (110:118).
«Он получил технический за удар Митчелла локтем пару владений назад. Я никогда не слышал об этом правиле, но, по-видимому, вы можете задним числом выписать технический фол кому-то спустя два владения после эпизода.
Я даже не знал, что так можно. Есть много моментов трехлетней давности, которые я бы хотел пересмотреть. Чудеса», – заявил Керр на пресс-конференции.
Грин был удален за два технических замечания. Форвард набрал 8 очков, сделал 5 подборов и 4 передачи за 18 минут на площадке.
И это реально может влиять на игру. Сколько там надо неспортивных, чтоб получить дисквал на след матч?
В общем, Грин не прав. Митчел тоже не прав, он вполне заслужил свой технарь. Судьи тоже не правы, создали, как по мне, очень ненужных прецендент.