Кавай Ленард пропустит 9-й матч подряд, «Клипперс» пока не называют дату возвращения
Кавай Ленард по-прежнему не готов играть в баскетбол.
Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард в четверг пропустит 9-й матч подряд, когда его команда сыграет с «Мэджик».
Ленарда, который последний раз выходил на площадку 11 ноября, беспокоят травма стопы и голеностопного сустава правой ноги. «Клипперс» пока не называют дату возвращения.
Калифорнийский клуб стартовал с результатом 4-10.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости