Ник Клэкстон поможет «Нетс» в матче с «Уизардс». Центровой пропустил больше 2 недель из-за травмы

Теги травмы Бруклин НБА Вашингтон Ник Клэкстон Баскетбол

Центровой «Бруклина» Ник Клэкстон сыграл в первом матче сезона-2023/24 против «Кливленда» (113:114), после чего вылетел с растяжением связок голеностопа левой ноги.

Клэкстон пропустил 2,5 недели и 8 игр команды.

Однако как информирует обозреватель Брайан Льюис, центровой полностью восстановился и готов принять участие в воскресной домашней встрече с «Вашингтоном». Матч начнется в 23:00 по московскому времени.

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