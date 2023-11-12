Ник Клэкстон поможет «Нетс» в матче с «Уизардс». Центровой пропустил больше 2 недель из-за травмы

Центровой « » сыграл в первом матче сезона-2023/24 против «Кливленда» (113:114), после чего вылетел с растяжением связок голеностопа левой ноги.

Клэкстон пропустил 2,5 недели и 8 игр команды.

Однако как информирует обозреватель Брайан Льюис, центровой полностью восстановился и готов принять участие в воскресной домашней встрече с « ». Матч начнется в 23:00 по московскому времени.