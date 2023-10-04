Бигмен « » считает, что своими действиями на площадке заслужил включения в одну из защитных пятерок сезона-22/23 и даже звания «Мистер замок».

«Нетс» перед дедлайном обменяли главных звезд и , после чего команду перестали воспринимать так, как прежде.

«Я прошел путь от тройки лучших в голосовании за звание «Мистер замок» до полного отсутствия в списке под конец сезона. Когда Кевин и Кайри ушли, мое имя просто исчезло с карты мира. Это вызывает во мне очень сильные эмоции, я буквально закипаю. Меня явно обокрали, когда не включили в символические пятерки, и я даже не говорю про «Мистера замка».

Мои показатели были потрясающими. Визуально все тоже могли видеть, на что я способен. Да, вы можете сказать, что это был мой первый год, когда я так играл, но на мне держалась вся защита», – утверждает Клэкстон.

Клэкстон завершил сезон-22/23 на 4-м месте в защитном рейтинге в НБА.

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