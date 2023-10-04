Ник Клэкстон: «Обмен Дюрэнта и Ирвинга стоил мне звания лучшего по игре в защите»

Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Ник Клэкстон Баскетбол

Бигмен «Бруклина» Ник Клэкстон считает, что своими действиями на площадке заслужил включения в одну из защитных пятерок сезона-22/23 и даже звания «Мистер замок».

«Нетс» перед дедлайном обменяли главных звезд Кайри Ирвинга и Кевина Дюрэнта, после чего команду перестали воспринимать так, как прежде.

«Я прошел путь от тройки лучших в голосовании за звание «Мистер замок» до полного отсутствия в списке под конец сезона. Когда Кевин и Кайри ушли, мое имя просто исчезло с карты мира. Это вызывает во мне очень сильные эмоции, я буквально закипаю. Меня явно обокрали, когда не включили в символические пятерки, и я даже не говорю про «Мистера замка».

Мои показатели были потрясающими. Визуально все тоже могли видеть, на что я способен. Да, вы можете сказать, что это был мой первый год, когда я так играл, но на мне держалась вся защита», – утверждает Клэкстон.

Клэкстон завершил сезон-22/23 на 4-м месте в защитном рейтинге в НБА.

Уникальное межсезонье НБА. Звезд меняют чаще обычного: из-за правил, которые еще даже не действуют

«Многим девчонкам не нравится секс, им нужны только деньги». Охотницы на игроков давно стали частью НБА

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
simakovak
Почему-то, когда говорят про “бигменов будущего», всегда указывают на дальний бросок. Мол, все должны бросать, эра трехочковых и тому подобное. Но когда я смотрю на Клэкстона - я как раз вижу «бигмена будущего» - быстрого, подвижного, с длинными руками, прыгучего. Маленькие игроки совсем не хотят на него меняться в пик-н-роллах, потому что его не так просто раскачать как Гобера. Он имеет габариты и подвижность при подстраховке. Он достаточно прыгуч и агрессивен, чтобы выигрывать борьбу за подборы. В атаке все что от него требуется - ловить мячи в пик-н-роллах и агрессивно заносить данки (самые эффективные броски в баскетболе). Как мне кажется, Клэкстону нужно дальше прибавлять в понимании игры в защите и он вполне сможет стать фундаментом защиты чемпионской команды.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий