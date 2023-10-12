Ник Клэкстон об игре против «Маккаби Раанана»: «Не думаю, что матч должен состояться. В мире происходят более важные вещи, чем баскетбол»
Центровой «Бруклина» Ник Клэкстон выступил против проведения матчей с израильским «Маккаби Раанана» на фоне вооруженного конфликта с ХАМАС.
«Мы понимаем чувства оппонентов, против которых играем. Я лично даже не знаю, должны ли мы проводить этот матч. Не думаю, что матч должен состояться.
Потому что в мире происходят более важные вещи, чем баскетбол», – сказал Клэкстон.
Встреча состоится в ночь на пятницу, 13 октября, 02:30 по московскому времени.
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С другой стороны, такие мероприятия людям могут быть нужны для поднятия духа в трудную минуту. Даже в блокаду продолжали давать концерты в Ленинградской филармонии.
Решение за Маккаби.