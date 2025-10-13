Видео
Джонатан Куминга вколотил постер-данк через Джейка Ларэвиа

Куминга эффектно завершил быстрое нападение.

Во второй четверти предсезонного матча «Голден Стэйт» – «Лейкерс» Дрэймонд Грин дальним пасом отправил Джонатана Кумингу в атаку после неудачной попытки аллей-упа от «Лос-Анджелеса».

Куминга не заметил сопротивления Джейка Ларэвиа и завершил эпизод мощным броском сверху.

По итогам игры 23-летний форвард «Уорриорс» записал на свой счет 13 очков и 6 передач при 5 потерях.

«Голден Стэйт» потерпел поражение в матче – 116:126.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
