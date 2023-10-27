Ник Клэкстон не сыграет с «Далласом» из-за травмы. Он ходит в ботинке, фиксирующем голеностоп

Центровой « » пропустит гостевой матч с «Далласом» из-за растяжения связок голеностопа левой ноги.

Как информирует обозреватель «Нетс» Брайан Льюис, Клэкстон пришел на утреннюю бросковую тренировку в фиксирующем ботинке.

Сроки восстановления игрока неизвестны. Ожидается, что главный тренер Жак Вон поделится подробностями в разговоре с прессой перед игрой.

«Мавс» примут «Нетс» в ночь на субботу, 28 октября, 03:30 по московскому времени.

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