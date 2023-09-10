Спенсер Динуидди: «Мы увидим выдающийся год от Ника Клэкстона. Он попытается стать одним из лучших центровых НБА»

Атакующий защитник « » верит, что центровой команды вступает в поворотный год для своей карьеры.

«Я думаю, что [Ник] Клэкстон попытается утвердиться в качестве одного из ведущих «больших» в лиге, особенно в год окончания контракта, когда ему предстоит выйти на рынок свободных агентов.

Ник совершит самый большой скачок в развитии. Он будет очень мотивирован. Мы увидим от него выдающийся год», – сказал Динуидди в интервью Nets Wire.

В 76 матчах минувшего сезона Клэкстон набирал в среднем 12,6 очка и 9,2 подбора при 70,5% реализации с игры (лучший результат в лиге).

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