Спенсер Динуидди: «Мы увидим выдающийся год от Ника Клэкстона. Он попытается стать одним из лучших центровых НБА»

Теги Бруклин НБА Спенсер Динуидди Ник Клэкстон Баскетбол

Атакующий защитник «Бруклина» Спенсер Динуидди верит, что центровой команды Ник Клэкстон вступает в поворотный год для своей карьеры.

«Я думаю, что [Ник] Клэкстон попытается утвердиться в качестве одного из ведущих «больших» в лиге, особенно в год окончания контракта, когда ему предстоит выйти на рынок свободных агентов.

Ник совершит самый большой скачок в развитии. Он будет очень мотивирован. Мы увидим от него выдающийся год», – сказал Динуидди в интервью Nets Wire.

В 76 матчах минувшего сезона Клэкстон набирал в среднем 12,6 очка и 9,2 подбора при 70,5% реализации с игры (лучший результат в лиге).

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1 комментарий

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Stephan Carrypenko
Ну парень действительно талантлив и потенциала там выше крыши
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