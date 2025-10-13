Остин Ривз получил травму колена, Лука Дончич сказал ему больше не выходить на паркет

Ривз заработал повреждение в предсезонном матче.

В третьей четверти игры с «Голден Стэйт » Остин Ривз травмировал колено после столкновения с Брэндином Подземски .

Спустя несколько владений «Лейкерс» взяли тайм-аут и заменили защитника. Сидящий на скамейке Лука Дончич дал понять Ривзу, что продолжать играть не нужно.

Ривз больше не появлялся на площадке, но все равно стал самым результативным игроком команды в матче – 21 очко (7 из 10 с игры).

«Лейкерс » победили «Уорриорс» – 126:116.