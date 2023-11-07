Тайрон Лю: «Кавай Ленард – лучший игрок «Клипперс»

Главный тренер «Клипперс» после дебютного матча за лос-анджелесский клуб назвал лучшим игроком команды.

«Он лучший игрок команды, так что да, ему меньше всех нужно жертвовать своими бросками.

Каждый должен жертвовать, но я думаю, что на Кавая мы можем играть немного чаще. Если он войдет в ритм, это поможет нам в атаке.

Нам просто нужно следить за тем, чтобы все были вовлечены в игру. Расс и Джеймс, по-моему, лидировали в лиге по передачам последние четыре или пять лет. Так что они способны разыграть так, чтобы вывести партнеров на хороший бросок. Поэтому не думаю, что это вообще будет проблемой», – сказал Лю.

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