Кавай Ленард: «Харден хорошо справился в первом матче после паузы»

Теги Клипперс Нью-Йорк НБА Джеймс Харден Кавай Ленард Баскетбол

Лидер «Клипперс» Кавай Ленард оценил игру звездного новобранца команды Джеймса Хардена в матче с «Нью-Йорком» (97:111).

«Харден хорошо справился в первом матче после длительной паузы.

Ему нужно время, чтобы набрать форму, разбегаться. Но все же он был хорош, здорово разыгрывал пик-н-роллы и задействовал в этом остальных ребят», – заявил Ленард.

За 31 минуту Харден набрал 17 очков, 3 подбора и 6 передач при 6 из 9 с игры.

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