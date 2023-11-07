Кавай Ленард: «Харден хорошо справился в первом матче после паузы»
Лидер «Клипперс» Кавай Ленард оценил игру звездного новобранца команды Джеймса Хардена в матче с «Нью-Йорком» (97:111).
«Харден хорошо справился в первом матче после длительной паузы.
Ему нужно время, чтобы набрать форму, разбегаться. Но все же он был хорош, здорово разыгрывал пик-н-роллы и задействовал в этом остальных ребят», – заявил Ленард.
За 31 минуту Харден набрал 17 очков, 3 подбора и 6 передач при 6 из 9 с игры.
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