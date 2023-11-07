Лидер « » оценил игру звездного новобранца команды в матче с « » (97:111).

«Харден хорошо справился в первом матче после длительной паузы.

Ему нужно время, чтобы набрать форму, разбегаться. Но все же он был хорош, здорово разыгрывал пик-н-роллы и задействовал в этом остальных ребят», – заявил Ленард.

За 31 минуту Харден набрал 17 очков, 3 подбора и 6 передач при 6 из 9 с игры.

Ушел из жизни Бобби Найт. Тренер, требовавший от Джордана максимум при «+30» на площадке

Это сложно осознать, но Леброн, Карри и Дюрэнт – в числе самых старых игроков НБА